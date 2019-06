Conseil de quartier de Lairet: L’emplacement du garage secondaire du tramway contesté

Le conseil de quartier de Lairet rejette le choix du terrain sur lequel sera construit le garage secondaire du tramway. Le risque brandi est celui de «couper le quartier en deux».

La semaine dernière, la Ville a révélé que le Centre d’entretien et d’exploitation secondaire (CEE) sera situé sur la 41e Rue, entre 1ère et la 4ème Avenue, sur les terrains d’Hydro-Québec.

«C’est déjà un pôle important pour le autobus. Dans ce territoire là, je me serais attendu à ce qu’il y ait des commerces de proximité et que ce soit un pôle de destination, a mentionné Jean-François Vallée, vice-président du conseil de quartier. Au lieu de faire ça dans une des plus grandes intersections du Réseau de transport structurant, on va faire un garage bête et méchant.»

Courtoisie Ville de Québec

Ce dernier rappelle qu’une rue (la 2ème Avenue) sera en partie fermée pour permettre cette construction. «C’est déjà un quartier enclavé par les autoroutes et par le boulevard Henri-Bourassa», a-t-il rappelé.

Pas comme Sainte-Foy

Selon M. Vallée, un tel équipement imposant devrait plutôt être construit en fin de ligne et dans un secteur industriel. C’est d’ailleurs ce qui va se passer pour le garage principal du tramway qui sera situé dans le secteur Legendre, à proximité du terminus ouest du tramway. «On n’est pas considérés de la même façon que les gens de Sainte-Foy», a-t-il regretté.

Le conseil de quartier de Lairet devrait bientôt adopter une résolution formelle pour s’opposer au choix du terrain. Des discussions avec la population locale auront lieu par la suite. Les administrateurs du conseil de quartier espèrent qu’ils pourront convaincre l’administration municipale de changer son fusil d’épaule.

D’après eux, la priorité devrait être de construire des résidences à cet endroit qui attire de plus en plus les jeunes familles, a soutenu Julie Tremblay-Potvin, administratrice du conseil de quartier.

Au moment d’écrire ces lignes, lundi en fin d’après-midi, la Ville de Québec n’avait toujours pas répondu aux questions du Journal.