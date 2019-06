Des investissements de 120,6 millions$

Les Fonds régionaux de solidarité (FRS) FTQ ont injecté 120,6 millions $ l’an dernier dans des compagnies de la province, notamment pour soutenir la relève dans les entreprises. Il s’agit d’une augmentation de 47 % par rapport à la cuvée précédente.

« Cela a été une année exceptionnelle. C’est notre plus gros volume depuis 2013 », note au Journal Jean Roy, vice-président régional pour les FRS. « En moyenne, nous réalisons une centaine d’investissements entre 100 000 $ et 3 millions $ par année », poursuit-il.

Bien qu’il n’ait pas de boule de cristal, M. Roy s’attend à ce que le nombre d’investissements continue de croître au cours des prochaines années, en raison des nombreux départs à la retraite des patrons. Il rappelle qu’il y a plusieurs opportunités d’affaires actuellement sur le marché pour les jeunes entrepreneurs à la recherche de nouveaux défis.

« On le sait, nos entrepreneurs vieillissent, cela commence à se concrétiser de plus en plus », affirme-t-il. « Lorsque vient le temps de préparer la relève, c’est un processus complexe. Cela peut prendre jusqu’à 10 ans, surtout si elle vient de l’interne », ajoute-t-il.

117 entreprises

Entre avril 2018 et mars 2019, les FRS ont soutenu financièrement 117 entreprises, dont 18 compagnies situées dans la région de Québec et dans la Chaudière-Appalaches.

Des joueurs comme la concession automobile Thetford Honda (1,5 million $) et la Corporation de Clôtures (300 000 $) ont entre autres pu profiter d’un coup de pouce financier. Ces sommes ont servi à appuyer un changement de garde dans l’administration chez Thetford Honda ainsi que des projets de croissance.

À travers la région de Québec et de Chaudière-Appalaches, ce sont respectivement 15,9 millions $ et 7,2 millions $ qui ont été investis par les FRS au cours du dernier exercice financier.

« On touche à beaucoup de secteurs. Nous avons des investissements dans le manufacturier, dans la distribution, dans le détail et dans des entreprises de services. Le fait de toucher à plus de secteurs nous permet d’augmenter notre nombre de transactions », avance M. Roy. « Notre mission est toujours de soutenir l’économie locale. Nous adaptons nos produits aux besoins des PME », poursuit-il.

Depuis la création des Fonds en 1996, ce sont 918 millions $ qui ont été injectés dans 1434 projets au Québec. Ces investissements ont contribué à créer ou à sauvegarder 51 846 emplois dans la province.

► Investissements des Fonds régionaux de solidarité FTQ