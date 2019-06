«Dess» prend le micro à QUB radio

« J’ai été élevé dans la culture radio de Québec, qui est très orientée vers la personnalité des animateurs, affirme-t-il. C’est un peu ce que j’ai compris avec les années : quand tu sors tes qualités et tes défauts, et que tu te mets à nu, c’est là que les gens te trouvent attachant. »

« J’ai travaillé autant avec des gens que je n’aimais pas que mes meilleurs amis. Et entre les deux, je préfère clairement mes amis, dit-il en riant. On est très différents, ça va donner de bons moments en ondes, je crois. »

À cause de ses engagements à la télé et à la radio, Vincent Dessureault habite à la fois Montréal et Québec. Puisque QUB possède un studio dans les deux villes, l’animateur enregistrera autant depuis la capitale que la métropole.

« Je ne veux me limiter à aucune thématique, dit-il. Je veux traiter de tout ce que je trouve bon, intéressant cette journée-là, et commenter. Le but n’est pas de faire dans la controverse, mais on ne s’empêchera pas de commenter et dire ce qu’on pense », soutient-il.