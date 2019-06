Edwin Jackson fait couler les Blue Jays

Minés par une sortie particulièrement difficile de leur lanceur Edwin Jackson, les Blue Jays se sont inclinés au compte de 10 à 5 face aux Angels de Los Angeles, lundi.

Utilisé en deuxième manche en relève à Derek Law, qui a été parfait en première manche, Jackson (1-5) a ouvert la porte en permettant deux circuits en seulement trois lancers. Il a finalement concédé sept points, six coups sûrs et deux buts sur balles en deux tiers de manche. Il montre ainsi une moyenne de points mérités de 12,43 cette saison.

Blessé au gros orteil du pied gauche depuis le mois de mars, Justin Upton disputait un premier match cette saison pour les Angels. Il n’a pas tardé à se mettre en marche, frappant une longue balle lors du tout premier tir de Jackson. Sa claque en solo permettait aux visiteurs de créer l’égalité.

Kole Calhoun a ensuite expédié le troisième tir de Jackson dans les gradins pour ajouter un point. Mike Trout, avec un double de deux points, puis Shohei Ohtani, avec un circuit de trois points, ont ensuite mis fin à la journée de travail de Jackson.

Les Blue Jays ont tenté une remontée par l’entremise de Randal Grichuk et Cavan Biggio qui ont tous deux frappé un circuit de deux points. Mais l’équipe ontarienne n’a pas été en mesure de compléter le travail.

Bien qu’il ait permis quatre points en six manches en vertu de six coups sûrs et trois buts sur balles, Felix Pena (5-1) a obtenu la victoire.

Teoscar Hernandez, des Blue Jays, a quitté le match en raison d’une blessure au poignet gauche en entrant en collision avec la clôture.

Tanaka avare de points

Œuvrant pendant neuf manches au monticule, Masahiro Tanaka (5-5) n’a concédé que deux frappes en lieu sûr et une passe gratuite dans un gain de 3 à 0 des Yankees contre les Rays de Tampa Bay, à New York.

L’artilleur japonais de 30 ans a également retiré 10 adversaires sur des prises.

Ses coéquipiers D.J. LeMahieu (deux points) et Cameron Maybin (un point) se sont chargés de l’aspect offensif avec des circuits.

Par ailleurs, le match qui devait avoir lieu entre les Nationals et les Phillies de Philadelphie à Washington a été reporté en raison de la pluie. Les deux équipes disputeront ainsi un programme double mercredi.