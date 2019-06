La nouvelle guerre des classes

Cet homme discret et chaleureux aimait profondément le peuple québécois – comme la plupart des cinéastes de sa génération, les Perrault, Carle, Leduc, Lefebvre...

Quand le peuple a dit Non à 59 % ?

Rappelez-vous Le Confort et l’indifférence, le fameux documentaire que Denys Arcand a sorti en 1981.

Les artistes et les intellectuels se sont sentis trahis, c’est ça ?

Les gens du « peuple » (filmés dans un salon de l’auto) étaient dépeints comme des gros quétaines incultes qui s’intéressaient plus au « tapis shag » de leur Winnebago qu’à l’avenir de la nation québécoise.

À moins que ça ne soit tout simplement le passage du temps qui a fini par creuser un fossé entre l’élite et le peuple...

Comme je l’ai souvent écrit, aujourd’hui ce ne sont plus les mots « nation » et « identité » qui font vibrer les intellectuels, mais les mots « multiculturalisme » et « ouverture ».