La police le croyait ivre au volant

Une fois la voiture garée près des pompes, une voiture de patrouille de la Sûreté du Québec qui l’avait suivi s’est positionnée derrière le véhicule de Tom Fermanian et les agents sont venus le questionner.

« Vous savez pourquoi on vous arrête? » a demandé d’emblée un des deux patrouilleurs.

« Oui, vous m’arrêtez parce que je zigzague trop à votre goût ? » a rapidement répondu le soixantenaire, sûr de lui et totalement à jeun.

Et il avait bel et bien raison. Les agents le croyaient intoxiqué, mais se sont vite ravisés, voyant que l’homme auquel ils avaient affaire tenait un discours cohérent et qu’aucune odeur ne se dégageait de sa voiture, raconte-t-il.