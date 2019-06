Le chemin Craig à Lévis «brille» dans le palmarès des pires routes de Chaudière-Appalaches

« Le chemin Craig, c’est un petit nouveau ! On a des photos et il semble mériter sa place dans le palmarès. C’est une route de campagne qui représente plein d’autres routes de ce type-là qui souffrent et ont besoin d’amour », résume la porte-parole de CAA, Annie Gauthier.

Même si on ne compte que quelques dizaines de maisons et bâtiments de ferme sur le chemin Craig, de nombreux automobilistes de Saint-Agapit, de Saint-Gilles et de la région de l’Amiante l’empruntent chaque jour pour joindre l’autoroute 20.

« En 2018, on a fait un tronçon de 2,3 km. Cette année, on fait une autre portion de 2,2 km et on va terminer le tout en 2020. On enlève la couche de pavage et on en refait une neuve », assure Gilles Lehouillier.