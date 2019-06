Plus de 300 employés d’Ubisoft à Québec réalisent « le rêve de tout créateur » : ils planchent sur un jeu d’envergure mondiale qu’ils ont eux-mêmes imaginé, une première depuis la naissance du studio dans la capitale.

Gods & Monsters sera la troisième superproduction dirigée à Québec après deux opus de la série Assassin’s Creed. Pour le siège d’Ubisoft, la commercialisation d’un tout nouveau titre représente un pari plus risqué que le développement d’un jeu appartenant à une franchise à succès. Les développeurs, eux, y gagnent une grande liberté artistique.

« Étant donné les sommes en jeu, ce n’est pas nécessairement évident. On est dans une industrie qui balance beaucoup le risque versus le potentiel.

En conférence de presse, Yves Guillemot, cofondateur et PDG d’Ubisoft, en a parlé à la toute fin de sa présentation, empruntant la formule « one more thing » popularisée par le cofondateur d’Apple, Steve Jobs. « Ç’a vraiment été un honneur pour l’équipe de Québec, qui sentait qu’elle faisait maintenant partie de la cour des grands », raconte M. Côté.