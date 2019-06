Le soleil présent au cours de la semaine

MONTRÉAL – Le beau temps va s’installer sur l’ensemble de la province avec du soleil et des températures plus élevées, et ce pour une bonne partie de la semaine.

La semaine va commencer sous le soleil pour tout le monde. À Montréal comme à Québec, la journée de lundi sera généralement ensoleillée et il fera respectivement 26 °C et 21 °C en après-midi.

Le beau temps se poursuivra mardi avec du soleil prévu sur toute la province. Côté températures, le mercure afficher notamment 26 °C à Montréal et à Québec.

La journée de mercredi sera marquée par un peu d’instabilité sur certains secteurs, ce sera notamment le cas à Montréal où une alternance de soleil et de nuages ainsi que 30 % de probabilité d’averses sont prévus. A Québec, aucune précipitation en vue, mais une alternance de soleil et de nuages.

Le prochain système dépressionnaire devrait arriver jeudi à Montréal et apporter de la pluie: la journée sera nuageuse avec 60 % de probabilité d’averses et il fera 25 °C.

À Québec, le soleil sera encore de la partie, avec quelques passages nuageux, et il fera 23 °C.

La pluie devrait toutefois tomber sur la plupart des secteurs du Québec vendredi. Les précipitations pourraient continuer de tomber au cours des journées de samedi et de dimanche.