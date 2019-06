Les cinq joueurs les mieux payés de la LNH

Le nouveau contrat que vient de signer le défenseur Erik Karlsson avec les Sharks de San Jose fera de lui l’un des joueurs les mieux payés de toute la Ligue nationale de hockey (LNH).

Les Sharks ont confirmé lundi que le Suédois de 29 ans avait signé pour huit ans. Il a également été révélé que le pacte était d’une valeur de 92 millions $ et que le salaire annuel de Karlsson, sur la masse salariale, serait de 11,5 millions $.

Cela le place au troisième rang de la LNH à ce chapitre. Voici le top 5 des joueurs les mieux payés cette saison, à partir de leurs revenus comptant sur la masse salariale de leur équipe :

1- Connor McDavid, Oilers: 12,5 millions $ par année

Photo d'archives, AFP

Le capitaine des Oilers d’Edmonton a signé un contrat d’une valeur totale de 100 millions $ en juillet 2017. Au total, 12,5 millions $ de la masse salariale annuelle des Oilers lui seront dédiés, normalement, jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

2- Auston Matthews, Maple Leafs: 11,634 millions $ par année

Photo d'archives, AFP

Le franc-tireur des Leafs a signé une prolongation de contrat de cinq ans avec la formation torontoise en février dernier. À partir de la saison à venir, l’Américain coûtera 11,634 millions $ par année aux Leafs. La valeur totale de son contrat est de 58,170 millions $.

3- Erik Karlsson, Sharks: 11,5 millions $ par année

Photo d'archives, AFP

Karlsson est désormais le défenseur le mieux payé de la LNH.

4- Drew Doughty, Kings: 11 millions $ par année

Photo d'archives, AFP

Le grand défenseur des Kings a signé un nouveau pacte de huit saisons, d’une valeur de 88 millions $, l’été dernier. Déjà, on disait que ce contrat allait servir de référence pour celui qu’allait se négocier Karlsson dans les mois suivants. Ce fut sans doute le cas.

5- John Tavares, Maple Leafs: 11 millions $ par année

Photo d'archives, AFP

L’ancien des Islanders de New York a été l’un des joueurs autonomes les plus convoités de l’histoire, l’été dernier. C’est à Toronto qu’il a choisi de poursuivre sa carrière et il a été récompensé par un pacte de sept ans, d’une valeur totale de 77 millions $. De la menue monnaie pour celui qui a répondu avec une saison de 47 buts en 2018-2019.

Derrière eux, trois joueurs toucheront 10,5 millions $ la saison prochaine : Patrick Kane, des Blackhawks de Chicago, son coéquipier Jonathan Toews, et Carey Price, du Canadien de Montréal, qui est donc le gardien le mieux payé de la LNH.

*Informations fournies par le site CapFriendly.