Saviez-vous qu’il existe une ligue de fers dans la grande région de Québec qui célèbre cette année son 35e anniversaire ? Elle s’appelle Les Ferreux et le début de ses activités remonte à 1985. La ligue compte 48 joueurs (4 équipes de 12 joueurs) et évolue tous les lundis soir (19 h) au parc Jean-Guyon, dans le secteur de Sainte-Thérèse-de-Lisieux. La saison 2019 a pris son envol le 13 mai dernier alors que les finales sont prévues le 26 août. Vous pouvez consulter le blogue de la ligue au lesferreux.blogspot.ca pour voir le classement et les statistiques des joueurs. Mes salutations à Gilles Grenier, président de la ligue.

Le Quai Paquet

Photo courtoisie

La Ville de Lévis a dévoilé récemment une plaque commémorative sur l’histoire de Paquet et fils, entreprise implantée sur le territoire de Lévis depuis 117 ans. Cette plaque, située au Quai Paquet à Lévis, décrit en texte et en photos le paysage de la traverse de Lévis et du Quai Paquet, baptisé il y a quelques années en l’honneur de Paquet et fils. L’entreprise a été fondée par Joseph Paquet en 1902 et se spécialisait dans les années 40 dans la vente de charbon ; huile de chauffage dans les années 50 et essences et diesel dans les années 70. C’est maintenant la cinquième génération de Paquet qui est au gouvernail de l’entreprise familiale spécialisée dans la distribution de produits pétroliers. Sur la photo, de gauche à droite : Nicole Labbé, conjointe de Jacques Paquet ; Suzanne Rousseau (née Paquet), sœur de Jacques Paquet ; Jacques Paquet, président de Paquet et fils ; Michel Paquet, fils de Jacques et directeur-général de Paquet et fils ; Charlotte Dussault (née Paquet), sœur de Jacques Paquet et Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

Sport Olympe

Photo courtoisie

C’est en présence d’invités, d’amis, d’employés et des membres de leurs familles que les propriétaires de Sport Olympe ont inauguré la nouvelle boutique du boulevard Hamel à L’Ancienne-Lorette. Avec une superficie de près de 10 000 pieds carrés, cette nouvelle boutique offre plus de vélos et d’équipement pour le cyclisme. Depuis près de 40 ans, Sport Olympe offre son expertise et sa compétence aux gens de Québec grâce à ses 50 employés. De gauche à droite, sur la photo, le trio de propriétaires passionnés de Sport Olympe : Jean-François Houde, Vincent Boilard et Pierre Laferrière.

Un autre succès

Photo courtoisie

Le 4e Défibrose Air Hockey, présenté récemment au complexe Les 3 Glaces de Québec, au profit de Fibrose kystique Québec (FKQ), a permis d’amasser 31 250 $ pour un total de plus de 110 000 $ en 4 ans. Sur la photo, de gauche à droite : Sébastien Richard et son fils ; Evelyne Pichette (bénévole FKQ) et ses 2 garçons ; Dr Claude Tremblay et Lucie Belley du comité organisateur ainsi que Geneviève Plante (conjointe de M. Richard), porte-parole pour Fibrose kystique Québec, et ses jumelles

Anniversaires

Photo courtoisie

Samuel Blais (photo) ailier gauche des Blues de St. Louis, champions de la Coupe Stanley, 23 ans... Sam Hamad, vice-président principal chez Globatech, 61 ans... Venus Williams, joueuse de tennis américaine, 39 ans... Stéphane Fiset, gardien de but (1989-02 : Nordiques, Avalanche, Kings, Canadien), 49 ans... Robert Sauvé, ex-gardien de but de la LNH et agent de joueurs, 64 ans... Fabienne Thibeault, chanteuse québécoise, 67 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 juin 2014. Dr Éric Dewailly (photo), 55 ans, directeur du Centre de recherche du CHU de Québec, professeur à la Faculté de médecine de l’Université Laval et chercheur de renommée internationale en matière de santé publique... 2016. Ron Lester, 45 ans, acteur américain (Varsity Blues)... 2013. Pierre-F. Côté, 85 ans, directeur général des élections du Québec (DGEQ) de 1978 à 1997.