Rémi Garde prudent au sujet du mercato, louange Samuel Piette

L’Impact de Montréal, en plein milieu de sa pause de trois semaines et à neuf jours de son prochain match, se concentre actuellement à rester affûtée tout en soignant ses petits bobos.

Cela dit, le sujet qui fait aussi jaser autour de l’équipe, durant cet arrêt, est le mercato estival qui s’ouvrira début juillet. L’Impact doit notamment composer avec une blessure à long terme à son meilleur joueur, Ignacio Piatti, et elle peine à inscrire des buts. Il va sans dire que du renfort de qualité serait une bonne chose.

Cependant, l’entraîneur du club, Rémi Garde, s’est montré prudent, lundi matin, en entrevue à l’émission Les Partants, sur les ondes de TVA Sports.

«Tous les mercatos sont très liés aux possibilités financières qui sont celles de chacun des clubs, a-t-il d’abord souligné. De manière définitive, ce n'est pas moi qui fixe les possibilités que l'on aura sur les mercatos.»

Cela dit, ne comptez pas sur le technicien français pour étaler ses demandes publiquement.

«Je suis un entraîneur qui cherche à exploiter à 100% le potentiel collectif et individuel du groupe qui est mis à ma disposition. Je travaille évidemment en étroite collaboration avec la direction pour essayer sans cesse d'améliorer l'équipe, d'anticiper les besoins de l'équipe par rapport au mercato qui arrive», a-t-il souligné.

«Vous n’entendrez pas de ma part des plaintes par rapport à des mercatos qui ne seraient pas suffisamment actifs. Mon propos, encore une fois, c'est de voir mes joueurs progresser individuellement et que collectivement, on atteigne les objectifs qui nous sont fixés. À la mi-course, on est assez bien placés, il ne faudra pas se relâcher.»

De bons mots pour Piette

Questionné au sujet du milieu de terrain québécois de l’Impact Samuel Piette, présentement parti représenter le Canada à la Gold Cup, l’entraîneur n’a pas tari d’éloges au sujet de celui qui ne prend jamais de congé (sauf lorsqu’il est suspendu).

«Je pense que Samuel, et il va le démontrer à la Gold Cup, est un joueur qui a beaucoup de qualités techniques et tactiques, mais aussi mentales, a-t-il observé. C'est un joueur qui est égal à lui-même, chaque jour à l'entraînement, chaque match, il est positif, il est altruiste dans son jeu. Sa position sur le terrain le réclame aussi.»

«C'est un joueur de très grande qualité, pour moi il pourrait jouer en Europe, compétitionner pour avoir sa place dans une ligue européenne sans problème aujourd'hui.»