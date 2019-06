Roch Voisine relancera son projet Americana

Roch Voisine reprendra la route du Québec l’année prochaine. Le chanteur sillonnera la province à partir d’avril 2020 pour souligner le dixième anniversaire d’Americana, célébrant les incontournables du répertoire country, rock et folk américain.

« Les gens me parlent régulièrement d’Americana, alors ça faisait un bon moment que je voulais reprendre la route avec ces chansons-là. Mais je cherchais le bon timing ; il fallait trouver le moment idéal pour ramener ce projet-là sur scène », avance Roch Voisine, en entrevue au Journal.

C’est maintenant chose faite : le chanteur profitera du dixième anniversaire d’Americana, en 2020, pour reprendre la route le temps d’une nouvelle tournée québécoise. Le projet, qui s’était décliné sur trois albums parus à quelques mois d’intervalle, permet à Roch Voisine de revisiter les chansons qui ont marqué sa jeunesse, soit les incontournables du répertoire country, rock et folk américain des années 50, 60 et 70.

250 000 spectateurs

Cette initiative avait à l’époque touché une corde sensible auprès du public. Ils sont quelque 250 000 à avoir applaudi le chanteur lors de la tournée initiale, lui permettant au passage d’écouler au total plus d’un demi-million d’albums.

Mais un tel succès force Roch Voisine à rebrasser les cartes en vue d’une tournée anniversaire, histoire d’offrir un nouveau concert à ceux qui l’auraient vu dans le passé. Ainsi, il étoffe présentement un tout nouveau programme bonifié en retournant piger dans le répertoire des Elvis, Roy Orbsion et Kenny Rodgers de ce monde pour y dénicher des pièces qui avaient été initialement écartées des trois albums.

« Les fans sont fidèles, alors c’est sûr que certains de ceux qui ont vu le spectacle à l’époque vont revenir. Je ne peux pas – et je ne veux pas – leur refaire le même concert. Et ce n’est pas comme si je manquais de matériel ; le répertoire dans lequel je peux piger est extrêmement vaste, alors les possibilités sont presque infinies », explique-t-il, promettant du même souffle « au moins quatre à six » nouvelles reprises à découvrir sur scène à compter d’avril 2020.

Pour l’instant une dizaine de dates sont prévues à l’agenda de Roch Voisine. Le chanteur promet toutefois que d’autres concerts seront annoncés incessamment.

Nouvelle compilation

Bien que les fans doivent encore attendre près d’un an pour renouer avec l’univers d’Americana en salle, une nouvelle parution viendra les mettre en appétit dès cet automne. Roch Voisine lancera en octobre une compilation regroupant les pièces les plus marquantes des trois albums, auxquelles s’ajouteront deux nouveaux morceaux – une chanson originale et une reprise – dont il préfère taire les titres pour l’instant.

Une chose est toutefois certaine : alors que les trois volumes d’Americana étaient majoritairement en anglais, cette nouvelle composition originale sera dans la langue de Molière.

« On n’a pas le choix. Il faut que ce soit en français, sinon on n’a aucune chance qu’elle tourne dans les radios. Déjà que c’est très difficile de faire entrer un extrait country dans les radios au Québec... », avance-t-il.

► La tournée anniversaire Americana débutera le 3 avril 2020 à Gatineau et s’arrêtera, entre autres, à Québec les 30 avril et 1er mai. Les billets sont présentement en vente.