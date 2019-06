Une autre année à Ottawa pour Anthony Duclair

Le Québécois Anthony Duclair a signé une prolongation de contrat d’un an, d’une valeur de 1,65 million $, avec les Sénateurs d’Ottawa, a annoncé l’équipe lundi.

L’attaquant de 23 ans pouvait devenir joueur autonome avec compensation le 1er juillet.

Acquis le 23 février par les Sénateurs dans l’échange qui a envoyé Ryan Dzingel aux Blue Jackets de Columbus, Duclair a amassé 14 points, dont huit buts, en 21 sorties avec Ottawa. En tout, il a récolté 33 points en 74 matchs la saison dernière.

«Nous sommes heureux de la contribution qu'Anthony a apportée à notre formation depuis son acquisition, a déclaré le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, dans un communiqué. Cette entente vient améliorer la vitesse ainsi que la profondeur en attaque de notre équipe. Anthony possède une vitesse et des aptitudes dynamiques. Puisqu’il a seulement 23 ans, nous croyons qu'il a l'occasion de devenir un joueur utile sur une base régulière.»

En plus de celui des Sénateurs et des Blue Jackets, Duclair a aussi porté l’uniforme des Rangers de New York, des Coyotes de l’Arizona et des Blackhawks de Chicago.