Wesli pour la 6e édition du MondoKarnaval

Wesli sera l’une des têtes d’affiche de la sixième édition de l’événement MondoKarnaval.

L’auteur, compositeur et interprète, originaire d’Haïti, qui a remporté, avec l’opus Rapadou Kreyol, le prix Juno décerné au meilleur album de musique du monde en 2019, se produira le 2 septembre, à 19 h, au lieu historique national Cartier-Brébeuf, qui accueille l’événement.

« Toutes les cultures »

« Le MondoKarnaval est un rassemblement qui représente toutes les cultures du monde entier. C’est une fête où l’on partage la richesse de nos cultures. C’est à nous tous », a lancé le chanteur dans un message vidéo enregistré à Naples, en Italie, où il était de passage en tournée.

Wesli est aussi le porte-parole de cet événement gratuit, qui accueillera le 31 août, et les 1er et 2 septembre, 850 artistes provenant de 45 pays.

La sixième édition se déroulera sous le thème « Femmes du monde », avec un fort contingent d’artistes féminines, dont Natu Camara, surnommée la Tina Turner de la Guinée, et Flavia Nascimento, du Brésil.

« Ressemblances »

Cette grande fête des cultures, précise Doina Balzer, directrice générale du MondoKarnaval, tombe à point à une époque où l’on parle beaucoup du vivre-ensemble.

« C’est en allant dans le partage et dans l’échange que l’on va arriver à vivre ensemble. Il y a beaucoup plus de ressemblances entre les cultures, mais on a beaucoup plus tendance à mettre en évidence ce qui est différent », a-t-elle expliqué, lors d’un entretien, en marge du dévoilement de la programmation.

Le chanteur A’salfo, de la formation Magic System, de la Côte d’Ivoire, derrière le succès Magic in the Air, qui a été la chanson officielle de l’équipe de France de football, sera le parrain de cette sixième édition du MondoKarnaval.

► La programmation du MondoKarnaval est en ligne à mondokarnaval.com.