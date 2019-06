GIROUX, Sr Martine



À l'infirmerie de la Maison-Mère, 560, chemin Ste-Foy, Québec, le 15 juin 2019, à l'âge de 92 ans et 3 mois, est décédée sœur Martine Giroux (sœur Ste-Martine), sœur de Saint-Joseph de St-Vallier, fille de feu monsieur Joseph Samuel Giroux et de feu dame Éva Crépin originaire de St-Louis de Courville. Elle était dans la 69e année de sa profession religieuse.le jeudi 20 juin 2019 de 19 h à 21 h et le, jour des funérailles, à compter de 8h30.L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame de Belmont, 701, avenue Nérée Tremblay, ville de Québec, G1N 4R8, dans L'Ilot de la communauté. Sœur Martine laisse dans le deuil sa famille religieuse et les associés(es) de la communauté. Elle était la sœur de feu Paul-Émile, de feu Patrice, de feu Gertrude N.D. Afrique, de feu Michel (feu Louisette Fournier), de feu Bernard (Marguerite Bernier) et de feu Louis (feu Françoise Mercier) ainsi que ses nombreux neveux et nièces et amis(es).