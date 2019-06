GAGNON, Marguerite



À l'Hôpital de Montmagny, le 5 juin 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Marguerite Gagnon, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Elle était l'épouse de feu monsieur Eugène Gagnon, la fille de feu dame Azilda Bergeron et de feu monsieur Omer Gagnon, ainsi que la sœur de feu Robert, feu Thérèse et feu Gislaine. Elle laisse également ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Parents et ami(es) sont invités à se réunir à la résidence funérairejeudi jour des funérailles à compter de 12h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial " sous les étoiles ".