DROLET-PARADIS, Véronique



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 9 juin 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Véronique Drolet, fille de feu dame Angélina Rochon et de feu monsieur Jules Drolet. Elle était l'épouse de feu monsieur Roland Paradis. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h30 à 14h30.Elle était la mère de Andrée J. Paradis (feu Robert " Bob " Hunter) et feu Marthe. Elle laisse également dans le deuil son beau-frère Jean-Louis Paradis (Madeleine Latulippe) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.