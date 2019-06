Boeing annonce une intention de commander 200 737 MAX

LE BOURGET | Boeing a annoncé mardi avoir signé avec le groupe IAG (British Airways, Iberia, Vueling et Aer Lingus) une intention de commande pour 200 737 MAX, son moyen-courrier cloué au sol depuis mars après deux écrasements aériens en Indonésie et en Éthiopie qui ont fait 346 morts.

Cette annonce surprise, au deuxième jour du salon aéronautique du Bourget, intervient alors que l'avionneur est dans l'attente d'une autorisation de reprise des vols de l'appareil par les régulateurs aériens. Son montant s'élève à plus de 24 milliards de dollars au prix catalogue.

Cette commande est la première annoncée depuis les écrasements de Lion Air en 2018 et d'Ethiopian Airlines en mars dernier, qui avaient conduit les autorités de régulation dans le monde à clouer au sol l'appareil.

Boeing a fait profil bas depuis le salon, avec comme maître mot de regagner la confiance. Cette commande souligne la volonté de Boeing de démontrer sa confiance dans l'appareil et sa ferme intention de surmonter la crise que le constructeur traverse depuis plusieurs mois.

«Nous sommes très heureux de signer cette lettre d'intention avec Boeing», a déclaré Willie Walsh, le patron d'IAG. «Nous avons pleine confiance en Boeing et nous nous attendons à ce que l'appareil reprenne les vols avec succès dans les prochains mois, après l'accord des autorités de régulation», a-t-il ajouté.

«Nous sommes honorés et émus par le leadership de International Airlines Group qui fait confiance au 737 MAX, au personnel de Boeing et à notre engagement profond envers la qualité et la sécurité avant tout», a déclaré Kevin McAllister, patron de la division commerciale de l'avionneur américain. «Nous sommes ravis que l'équipe IAG ait reconnu les qualités supérieures du 737 MAX et ait indiqué son intention de revenir dans la famille Boeing 737».

«Nous avons du travail pour gagner et regagner la confiance du public», a déclaré Dennis Muilenburg, le PDG de Boeing, dimanche à la veille du salon devant quelques journalistes, en reconnaissant que «cette confiance a été affectée par les accidents récents».

Il avait laissé entendre que pour Boeing, ce salon ne serait pas placé sous le signe des commandes d'avions même si l'avionneur en annoncerait quelques-unes pour des long-courriers, selon lui.