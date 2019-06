Christopher Pouliot saute une étape

Déjà engagé auprès d’un junior college de premier plan, le lanceur Christopher Pouliot a récemment reçu une offre des Panthers de Pittsburgh et il fera le saut directement dans la NCAA.

L’artilleur gaucher de l’Académie de baseball du Canada (ABC) qui a fait ses classes avec le programme de sport-études des Canonniers de Québec avant de déménager dans la métropole l’an dernier ne s’attendait pas à un tel dénouement.

« Je suis surpris parce que nous sommes tard dans la saison, mais je suis vraiment content », a résumé l’artilleur gaucher de 6 pi et 1 po.

« Ils sont venus me voir en avril à Montréal en compagnie de quelques autres joueurs. J’avais signé un contrat avec les Patriots de Central Florida College (5e aux États-Unis) parce que les offres de la NCAA n’étaient pas assez intéressantes, mais c’est encore mieux de faire le saut directement dans la NCAA au sein d’un très bon programme et dans une excellente conférence (ACC). C’est aussi une excellente école où je ferai mon pre-med. Central Florida était déçu, mais ils m’ont souhaité bonne chance. »

Rôle important

Pouliot suivra les traces de son entraîneur des lanceurs à l’ABC, Marc-Antoine Bérubé, qui a évolué à Pittsburgh en 2015 avant d’être repêché par les A’s d’Oakland en 28e ronde la même année. Bérubé l’avait aussi dirigé en 4e secondaire avec les Canonniers.

« J’ai posé plusieurs questions à Marc-Antoine et il m’aide beaucoup, a raconté Pouliot. Ça me rassure de savoir que Marc-Antoine a beaucoup aimé l’entraîneur des lanceurs qui est toujours le même. Le coach m’a dit que je vais lancer dès ma première saison comme partant. Ça démontre qu’il a confiance en moi. »

Circonstances

Bérubé est heureux de la tournure des événements. « J’ai poussé pour lui, mais tout le crédit lui revient », a indiqué celui qui a disputé trois saisons dans les filiales des A’s.

« Il a connu une belle progression cette année sur le plan physique et mental, où il a pris de la maturité. Pittsburgh a perdu un lanceur au repêchage et cela a aidé à débloquer des sous. »

« À Pittsburgh, Chris sera mieux traité que dans les rangs professionnels mineurs, poursuit Bérubé. L’équipe voyage en avion et l’équipement Nike est partout. La Conférence ACC est la meilleure ou la deuxième plus forte dans la NCAA, selon à qui tu parles. Sur le plan académique, il emprunte le chemin le plus rapide, en faisant le saut directement dans la NCAA. »

À la bonne école

Choix de 4e ronde (129e au total) en 2016, le 3e but Charles Leblanc, qui évolue dans le calibre AA avec l’organisation des Rangers du Texas où il connaît une excellente saison, a aussi porté les couleurs des Panthers.

« Ils savent que l’ABC est un bon endroit et qu’on monte nos joueurs de la bonne façon, a indiqué Bérubé. Certains ont défoncé des portes et la roue tourne. Christopher mérite amplement sa chance. »

Florida State, North Carolina, Clemson, Louisville et Miami représentent les puissances de l’ACC.

« Je pars pour Pittsburgh dès la semaine prochaine pour un mois, afin de suivre des cours d’été et de m’entraîner, a précisé Pouliot. À mon retour, j’évoluerai avec les Diamants avant de retourner aux États-Unis en septembre. »