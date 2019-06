Comment profiter du congé

Vingt jours de repos. C’est la pause qu’observe présentement l’Impact à cause des différentes compétitions internationales qui ont lieu, comme à l’habitude, aux mois de juin et juillet.

Pour une majorité de joueurs, cette période en est une de repos, mais pour plusieurs autres comme Samuel Piette ou Daniel Lovitz, c’est un moment dédié à défendre les couleurs de son pays. Ce changement d’atmosphère peut s’avérer aussi bénéfique qu’un congé. Entre un club et une sélection nationale, les différences sont immenses. Une autre manière de travailler, de nouveaux coéquipiers, une nouvelle dynamique, bref autant de façons de briser une routine et d’emmagasiner de nouvelles expériences.

Au final, ces presque trois semaines d’arrêt permettent aussi au personnel d’entraîneurs de prendre un peu de recul et de faire le vide au milieu d’une saison dont le rythme est effréné.

Parce que ce ne sont pas seulement les joueurs qui sont taxés physiquement et mentalement. Les coachs subissent une tonne de stress au quotidien. C’est bien de pouvoir souffler de temps à autre.

Après 18 matchs, il est temps pour Rémi Garde et son personnel de remettre la saison de l’Impact en perspective. Puisque la deuxième fenêtre des transferts s’ouvre le 7 juillet prochain, il faut faire le point une fois pour toutes sur les besoins urgents du Bleu-blanc-noir.

À ce stade-ci, deux chantiers sont à mon avis pressants. D’abord, l’Impact doit être en mesure de stabiliser ses performances. Depuis le début de la saison 2019, les Montréalais ne cessent d’enchaîner les bonnes et les mauvaises performances, et vice versa.

Pour trouver un peu de constance, des joueurs devront venir en renfort. Les blessures et la piètre qualité de jeu de certains forcent la main aux dirigeants montréalais. Si l’Impact veut rester dans le peloton de tête de l’association de l’est, de la qualité devra être intégrée dans le groupe de joueurs actuel.

Régulièrement, Rémi Garde s’est plaint du calendrier de la MLS. La saison est difficile à négocier à cause des matchs internationaux qui doivent être disputés au beau milieu de celle-ci.

Mais ces calendriers surchargés deviennent de plus en plus la norme pour nombre de ligues à travers le monde. Et, je vous le donne en mille, l’argent est la raison principale de cet inconvénient sportif.