Comment sauver SNC-Lavalin?

Que SNC-Lavalin soit au cœur de nos deux immenses projets d’infrastructures : le nouveau pont Champlain et le Réseau express métropolitain (REM), cela n’aide pas pour autant sa cause.

La réputation de la compagnie continue d’être mise à mal par les accusations de fraude et de corruption liées à son travail en Libye.

Depuis des mois, la compagnie fait l’objet d’une immense controverse politique où les conservateurs et les néo-démocrates accusent Justin Trudeau d’avoir exercé des pressions indues sur l’ancienne procureure générale, l’ex-ministre libérale Jody Wilson-Raybould, en vue de la convaincre de négocier un accord de réparation avec SNC-Lavalin dans le but de lui éviter un procès criminel.

Et comme on est à moins de quatre mois des prochaines élections fédérales, il est évident que les conservateurs et néo-démocrates vont continuer de se servir de l’appui de Trudeau à la survie de SNC-Lavalin comme bazooka pour lui tirer dessus à boulets rouges.