Cristal Contrôles: l'entreprise devient la seule manufacture de système de contrôle d’éclairage commercial 100% canadien

L’entreprise Cristal Contrôles met la main sur la ligne de contrôle d’éclairage Kameleon, de Gentec.

L’accord conclu entre les deux entreprises de Québec permettra ainsi à Cristal Contrôles, qui devient la seule manufacture de système de contrôle d’éclairage commercial 100% canadien, d’accroître sa présence sur le marché du Canada et des États-Unis et d’éventuellement doubler son chiffre d’affaires en matière de contrôle d’éclairage selon le président, Jacques Beauchesne, et le vice-président opérations, Richard Renaud.

«Cet accord nous permettra d’augmenter nos parts de marché au Canada et aux États-Unis et ainsi dépasser beaucoup plus rapidement nos objectifs de vente que nous nous étions fixés lors de l’acquisition», a mentionné M. Beauchesne, par voie de communiqué.

Le regroupement des technologies respectives des deux entreprises bonifiera la gamme de produits offerte par Cristal Contrôles, qui sera dorénavant plus «complète», en plus de réduire le temps de recherche et de développement de certains produits.

«Gentec appuiera Cristal Contrôles en conception et fabrication grâce à ses équipements de pointes robotisés», explique M. Beauchesne.

Cristal Contrôle œuvre dans le domaine du contrôle de l’éclairage et de la gestion d’énergie depuis près de 30 ans.