Dernière étape avant Las Vegas

Le compte à rebours est commencé pour l’équipe du Cirque du Soleil derrière le nouveau spectacle R.U.N, qui plongera dans l’univers des cascades et des effets spéciaux. Dans moins d’un mois, les artisans s’envoleront pour Las Vegas, où le spectacle doit prendre l’affiche le 24 octobre.

Au siège social du Cirque, mardi à Montréal, des dizaines d’artistes pratiquaient des chorégraphies de combat pour R.U.N, lors du passage du Journal.

« Nous sommes encore dans la phase d’entraînement en ce moment, indique le metteur en scène Michael Schwandt. Le 16 juillet, nous nous installerons à Las Vegas pour commencer à travailler sur les numéros. »

Et la tâche s’avère colossale puisque le Cirque intégrera pour la toute première fois des cascades inspirées des films d’action hollywoodiens dans son dixième spectacle sur « le Strip ». Mardi, on a pu voir deux cascadeurs en moto, Jack Challoner et Michael Brown, faire des sauts à toute vitesse dans un espace plutôt restreint.

« Il n’y aura aucune acrobatie comme dans les anciens spectacles, mentionne le directeur de création, Stefan Miljevic. Visuellement, les inspirations sont les romans graphiques et les films comme 300 et Sin City. Nous épousons un peu les codes du film noir. Mais je l’ai toujours vu comme un film noir... en couleur. »

Sombre Vegas

Le Cirque a fait appel à sa division de multimédia, 4U2C, pour créer les projections qui seront utilisées tout au long du spectacle sur des écrans faisant toute la scène, jusqu’à 400 pieds de largeur.

« Ce sera un mélange de projections et de live action, décrit Olivier Goulet, concepteur des projections. La vidéo va prendre beaucoup de place dans notre histoire. Un film d’ouverture mettra les spectateurs en contexte. »

La cité du vice sera un élément essentiel de l’histoire puisque le récit de R.U.N se déroulera dans un Las Vegas réimaginé. « On a voulu rendre hommage à la ville, dit Stefan Miljevic. On y verra non seulement Vegas, mais aussi les alentours dans le Nevada. Ce sera un Vegas un peu plus sombre, un Vegas de trois heures du matin, beaucoup moins clinquant. »

Le cinéaste bien connu Robert Rodriguez (Sin City, Planète terreur) a été mandaté pour écrire le scénario de R.U.N. « Il est arrivé très tôt dans le projet, dit Stefan Miljevic. Il n’avait jamais travaillé avec le Cirque, mais je pense qu’il était intrigué. C’était une proposition qui sortait de ce qu’il fait d’habitude. »

Dans sa carrière, le metteur en scène Michael Schwandt a travaillé avec différentes célébrités des milieux musicaux (Lady Gaga, Katy Perry), des sportifs (Cristiano Ronaldo, Serena Williams) et des personnalités politiques (Michelle Obama). Il admet que travailler avec le Cirque du Soleil était l’un de ses objectifs.

« C’est définitivement un rêve, dit-il. Cette compagnie est au sommet de l’excellence pour les spectacles. »