Félix Auger-Aliassime devra attendre

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a vu son match de premier tour au tournoi de Queen’s reporté en raison de la pluie ayant sévi mardi à Londres.

Conséquemment, la huitième tête de série de la compétition affrontera mercredi le Bulgare Grigor Dimitrov, 45e joueur mondial, pour la première fois de sa carrière au sein de l’ATP. Auger-Aliassime, détenteur du 21e rang du circuit professionnel, tentera de poursuivre ses succès sur gazon. Le week-end dernier, il a participé à la finale du tournoi de Stuttgart, en Allemagne.

De leur côté, les Canadiens Denis Shapovalov (25e) et Milos Raonic (18e) se mesureront respectivement à l’Argentin Juan Martin del Potro (12e) et à l’Italien Marco Cecchinato (40e). Del Potro et Raonic sont dans l’ordre troisième et sixième favoris, tandis que le Grec Stefanos Tsitsipas est la première tête de série de cet événement qui prendra fin dimanche.