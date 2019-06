Gold Cup: le Canada veut faire ses preuves contre le Mexique

Le Canada a entamé la Gold Cup en lion avec une victoire de 4 à 0 contre la Martinique, mais son plus grand défi de la phase de groupe l’attend dès mercredi.

Les représentants de l’unifolié croiseront alors le fer les Mexicains, les favoris pour remporter le tournoi, à Denver.

«Affronter le Mexique sera notre plus gros défi jusqu’à maintenant et nous avons hâte de nous y attaquer, a indiqué le sélectionneur canadien, John Herdman, au site de Canada Soccer. Ce match représente quelque chose de différent pour nous, car nous ne serons pas les favoris. Nous n’avons pas eu cette occasion depuis un bon moment. Les joueurs pourront jouer librement.»

«Nous sommes dans un tournoi et nous affrontons le Mexique dès notre deuxième match, a-t-il ajouté. Notre objectif est de nous qualifier pour la phase éliminatoire et nous avons beaucoup de choses à considérer en tant qu’équipe. Nous allons faire de notre mieux et essayer d’apprendre des choses à propos de notre groupe avec ce match.»

Le Canada et le Mexique ont chacun trois points dans le groupe A. Le premier rang revient toutefois au Mexique, qui a écrasé Cuba 7 à 0 dans son match d’ouverture.

«Nous avons grandi»

Même si le duel contre le Mexique ne sera pas de tout repos, les joueurs canadiens gardent espoir.

«Je crois beaucoup en notre équipe, a affirmé le jeune Alphonso Davies. Nous avons grandi depuis la dernière Gold Cup. Nous avons des joueurs qui évoluent au niveau le plus élevé et nous voulons prouver que nous pouvons être compétitifs à ce niveau.»

«Nous avons une nouvelle identité, une nouvelle structure et une nouvelle équipe, a-t-il ajouté. Ce sera une belle occasion de nous tester. Tous les membres de notre formation ont hâte à ce duel. En tant que joueur, c’est ce que tu veux, affronter les meilleures équipes dans les plus grands moments.»

Après l’affrontement de mercredi, le Canada aura un dernier match de groupe à son calendrier, dimanche contre Cuba.