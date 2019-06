Kawhi Leonard restera-t-il à Toronto?

Après avoir aidé les Raptors de Toronto à décrocher le premier titre de la NBA de leur histoire ce printemps, le joueur-vedette Kawhi Leonard tentera-t-il sa chance avec une autre organisation en 2019-2020?

Celui qui célébrera son 28e anniversaire de naissance le 29 juin détient une option de 21,3 millions $ à son contrat, mais il laissera probablement tomber celle-ci. Conséquemment, il pourrait profiter du marché de l’autonomie et offrir ses services au club de son choix. Or, d’après le réseau ESPN, outre la formation ontarienne, une autre équipe retient particulièrement l’attention de Leonard.

«La réalité, c’est qu’il se concentre sur Los Angeles, mais ça concerne les Clippers et non les Lakers ici, a déclaré le journaliste Adrian Wojnarowski. Les Clippers sont prêts à tout pour le sortir de Toronto. Ce sera une bataille entre eux et les Raptors. Il pourrait toutefois discuter avec d’autres clubs, mais une rencontre avec les Lakers n’est pas une certitude présentement.»

Acquis des Spurs de San Antonio en juillet, le joueur par excellence de la récente finale du circuit Silver a inscrit en moyenne 26,6 points par matchs pendant la dernière campagne. Au Texas, il avait aussi conduit les Spurs au titre en 2013-2014.