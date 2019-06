Kevin Hayes fait sauter la banque à Philadelphie

Les Flyers de Philadelphie ont accordé un contrat de sept ans, d'une valeur de 50 millions $, à l'attaquant Kevin Hayes, tard mardi soir.

Le joueur de 27 ans touchera donc en moyenne 7,14 millions $ par campagne, ont rapporté plusieurs médias.

En 71 matchs cette saison, Hayes, qui pouvait devenir joueur autonome le 1er juillet, a inscrit 55 points, dont 19 buts, avec les Rangers de New York et les Jets de Winnipeg. Il a ajouté trois points en six rencontres éliminatoires avec la formation manitobaine.

Il est passé des Rangers aux Jets à la date limite des transactions en retour de l'attaquant Brendan Lemieux et d’un choix de premier tour en 2019.

Le 3 juin, les Flyers ont fait son acquisition en retour d’un choix de cinquième ronde en 2019.

En 381 rencontres dans la Ligue nationale de hockey, Hayes a obtenu 229 points, dont 92 buts.