La Caisse de dépôt investit dans la médecine privée

La jeune entreprise a récolté 40 millions $ au total au moyen d’une ronde de financement menée par la Caisse et le fonds allemand Holtzbrinck Ventures. Power Corporation, la Banque Nationale du Canada ainsi que d’autres investisseurs de Montréal et de Toronto ont également participé au financement.

Environ 400 entreprises, dont Ubisoft, Stingray et le Cirque du Soleil, offrent les services de Dialogue à leurs employés en payant une dizaine de dollars par mois pour chacun d’entre eux.

La Banque Nationale est récemment devenue le plus gros client de Dialogue en mettant ses services à la disposition de ses 19 000 salariés canadiens et à leurs familles. Cela représente des coûts annuels de plus de 2 M$.