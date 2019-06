La Ville traite plus de 2000 frênes et ormes

La Ville de Québec prend les grands moyens pour lutter contre l'agrile du frêne et la maladie hollandaise de l'orme et injectera un traitement préventif à plus de 2000 arbres sur son territoire.

Photo courtoisie, Ville de Québec

Les deux maladies menacent une bonne partie de la canopée de Québec et la municipalité tente de limiter les dégâts.

Ainsi, dans les prochaines semaines, elle procédera à l'injection des traitements suivants: TreeAzin pour les frênes et Arbotech pour les ormes, qui sont les arbres emblèmes de la Ville de Québec.

La ville compte 9000 ormes et 12 000 frênes municipaux.

Les citoyens verront ainsi apparaître des curieux dispositifs à la base de plusieurs arbres.

«Les citoyens et visiteurs sont invités à ne pas toucher aux instruments», avise la Ville par voie de communiqué.

Elle rappelle aussi que la meilleure façon d'éviter la propagation de ces maladies est de ne pas transporter de bois de frêne ou d'orme entre le 1er juin et le 30 septembre.