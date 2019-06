Laïcité: construire la maison commune

Est-ce un moment historique ? Oui et non.

Oui, car on affirme enfin ouvertement un principe fondamental et nécessaire, implicite depuis la Révolution tranquille.

Non, car cette loi était un strict minimum.

En notant que l’affaire traînait depuis trop longtemps et qu’il n’était pas venu en politique pour cela, le premier ministre traduisait bien cette ambivalence.

L’aspect le plus positif de l’affaire est surtout que ni le gouvernement ni la majorité francophone ne se sont laissé intimider par l’intense campagne de dénigrement, de culpabilisation et d’intimidation intellectuelle venant des milieux habituels.

Est-ce fini ? Bien sûr que non.

Certes, on voit mal le PLQ ou QS s’engager, lors des prochaines élections, à revenir en arrière.

Mais comme prévu, la première contestation juridique est arrivée hier : on allègue que la religion est une compétence partagée au plan constitutionnel.

Pendant cette saga, on a appris à mieux connaître divers protagonistes.

Le PLQ et QS ont achevé sous nos yeux leur mutation génétique en petites créatures de la grande famille des mammifères trudeauistes.

Le moment le plus triste ? Le dernier tour de piste de Charles Taylor et de Gérard Bouchard.

Le premier, un des grands intellectuels produits par ce pays, faisait penser au vieux boxeur qui refuse le passage du temps et remonte sur le ring pour le combat de trop.

Le second nous a sorti sa version personnelle du désolant, de l’accablant, du décourageant : « Qu’est-ce que les autres vont penser ? »

Il y avait là quelque chose qui renvoyait à des attitudes dont on aimerait pouvoir dire que le Québec s’était éloigné ou, du moins, dont on pouvait espérer qu’elles ne soient plus véhiculées par des intellectuels censés éclairer leur propre peuple.