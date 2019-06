Le Cirque du Soleil et les Patriotes

Le titre est volontairement tricheur. C’est évident que ce n’est pas le Cirque du Soleil qui s’associe aux Patriotes de l’UQTR. C’est plutôt le président du Cirque, Daniel Lamarre, qui vient de plonger au sein de l’équipe de l’université de la Mauricie.

Mais comme Daniel Lamarre apporte toute la crédibilité et la visibilité planétaire du groupe chaque fois qu’il serre une main en Chine, à Las Vegas ou en Europe, on peut se permettre cette licence.

Pour les Patriotes, c’est immense. Daniel Lamarre amène avec lui Dany Dubé, l’ancien coach des Patriotes, et une partie de son réseau de contacts. Autrement dit, le bottin téléphonique de New York.

Un gars du coin

Lamarre vient de Grand-Mère, fusionnée en 2003 avec Shawinigan. C’est un pur fils de la Mauricie. Mais c’est surtout le fils de Gilles Lamarre, poète et chanteur du dimanche en Floride, philosophe dans la pensée du jovialiste André Moreau, administrateur dans le Mouvement Desjardins, toujours de bonne humeur et accueillant, et bénévole infatigable jusqu’à sa mort en juillet dernier.

Sa dernière implication était dans le camp de vacances du Lac en cœur pour les enfants défavorisés. D’ailleurs, on projette de donner son nom au pavillon principal de l’organisme.

L'exemple du Rouge et Or

« La mort de mon père a sans doute été un déclencheur. J’ai voulu m’impliquer dans notre région. L’exemple de Jacques Tanguay avec le Rouge et Or m’a interpelé. Avec les Patriotes de l’UQTR, nous avions déjà une bonne équipe. J’ai offert aux dirigeants de l’équipe de les aider si je pouvais être utile. Je n’ai pas tout le temps que j’aimerais donner, mais parfois, quelques coups de téléphone peuvent faire avancer une situation », de dire Daniel Lamarre quand je l’ai rejoint avant qu’il ne parte quelque part dans le monde.

Il ne vient pas seul. Il amène Dany Dubé, Martin Cauchon, propriétaire de Capitales Médias bien sûr, mais aussi René Guimond, l’ancien vice-président marketing des Expos, président de TQS, vice-président de Cogeco.

Une sommité en marketing et communications.

« Il ne faut pas oublier Alexandre Daigle, Alain Labrecque, Mario Pelletier et Martin Leroux. Ils vont tous s’impliquer et donner un coup de main », d’ajouter M. Lamarre.

« Je pense qu’on va pouvoir être utile dans le marketing de l’équipe. En faire une destination importante. Et si on peut contribuer à faire progresser encore le hockey universitaire, on va gagner sur tous les fronts. Nos jeunes vont jouer au hockey et sortir avec un bac ou une maîtrise. Nous ne voulons pas remplacer une autre ligue, nous voulons être complémentaires en présentant un hockey encore plus compétitif », de dire le président... du Cirque.

Pourquoi pas les Carabins?

Daniel Lamarre a plongé à Trois-Rivières. La famille Molson vient d’octroyer 1 million aux dirigeants de l’UQAM pour qu’on y développe un programme de hockey. Un geste que M. Lamarre salue avec plaisir. Présentement, McGill et Concordia jouent avec Trois-Rivières dans la division de l’Ontario du hockey universitaire. Avec le développement du hockey scolaire, en parallèle avec la LHJMQ, il n’est pas impensable de rêver à une division québécoise, comme c’est le cas au football.

Comptez sur Daniel Lamarre pour que ça arrive un jour. Cet homme a été patron de la firme National, c’est lui qui était le conseiller spécial de Jack Long au Grand Prix du Canada, puis président du Groupe TVA avant de devenir le président du Cirque du Soleil.

Il est encore tout jeune même si ça fait plus de 30 ans que je le connais...

DANS LE CALEPIN – Trop, c’est trop. Jusqu’à preuve du contraire, je pense que le jeune joueur russe du Phoenix de Sherbrooke a conté de bonnes histoires d’initiations du passé à un journaliste russe. Ça s’est retrouvé résumé à un endroit, Sherbrooke. Toutes les pires atrocités sexuelles dénoncées dans le passé qui seraient survenues dans un même groupe de joueurs, ça me laisse dubitatif...

Il va y avoir une enquête et on verra bien.