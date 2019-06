L'école de programmation gratuite cherche un local dans Saint-Roch

L’école 42, une institution gratuite et sans professeur, confirme sa venue à Québec et s’installera dans Saint-Roch en 2020, mais n’a pas encore trouvé de local.

L’école de programmation confirme son intention de poser son pied à Québec.

Elle sera la première à s’installer au Canada. L’établissement figurera dans le 42 Network, «le plus grand réseau mondial d’écoles alternatives dans le numérique basé sur l’intérêt et la motivation pour la programmation», a annoncé le promoteur, Québec numérique.

«Ce lieu d’apprentissage unique et gratuit verra le jour en avril 2020 dans le quartier Saint-Roch, et deviendra à coup sûr un acteur incontournable pour contrer la pénurie de main-d’œuvre dans ce secteur en effervescence», a indiqué l’organisation par voie de communiqué.

Cependant, le local reste toujours à trouver.

«La recherche d’un espace dans Saint-Roch et les environs va bon train, mais nous n’avons toujours pas eu de coup de cœur», a fait savoir le directeur général de Québec numérique, Dominic Goulet.

L’an dernier, le maire de Québec, Régis Labeaume, avait visité l’École 42 de Paris. Intéressé, mais prudent, le maire n’avait pas voulu s’engager à participer au financement de la future franchise de Québec.

«Moi aussi je m’enthousiasme, mais ça prend beaucoup d’argent.

On va respirer par le nez. On a d’autres propositions, on a d’autres idées aussi, on va voir... Je vais m’asseoir avec les leaders de l’industrie numérique et je verrai ce qu’on peut faire», avait-il signalé.

La nouvelle école pourra accueillir 600 élèves.

Les inscriptions sont déjà accessibles sur le site web 42quebec.com.

La première cohorte de 200 étudiants verra le jour en 2020 et deux autres cohortes suivront en 2021 et 2022.

«Les seuls critères d’admission de cette école alternative d’apprentissage se résument dans l’intérêt marqué pour le codage et être âgé de 18 et plus», a indiqué l’organisation.