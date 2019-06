Mardis cyclistes : retour en force de Raphaële Lemieux

Privée d’un podium la semaine dernière à cause d’une chute, Raphaële Lemieux est revenue en force mardi pour remporter la troisième étape des Mardis Cyclistes de Lachine.

La championne au cours des trois dernières années avait envie d’une course rapide cette semaine et elle a imposé un bon rythme pour l’emporter devant les deux coureuses de l’équipe Macogep-Tornatech-Specialized, Frédérique Larose-Gingras et Ann-Pascale Ouellet.

Lemieux, qui s’était contenté de la cinquième place mardi dernier, possède maintenant une avance confortable de 115 points au classement général devant la Championne canadienne junior Adèle Desgagnes (Québecor Stingray).

Changement de meneur

Dans la catégorie Pro-Élite masculine, Nicolas Côté (iBike) s’est hissé au sommet du classement général. Il devance Henrik Pineda (Probaclac/Devinci) par 31 points.

Il est d’ailleurs passé près de faire une course parfaite, mardi, en remportant tous les sprints intermédiaires. Il a cependant été battu par Dominic Chalifoux (Cycle Régis/360 AGENCY) au sprint final. La deuxième position est allée à Raphael Parisella (Vélo 2000/Rhino Rack).

Jean-Philippe Venne (CLAN KNOX) a quant à lui réussi à s’échapper pendant trois tours, ce qui a forcé les équipes à le pourchasser pour placer leurs coureurs en vue du sprint.

La relève

Les Espoirs de Laval Primeau Vélo se sont démarqués dans le cadre des courses de la relève masculine et féminine.

Samuel Couture a notamment tenté quelques échappées à 10 tours de la fin, ce qui a ouvert la porte à son coéquipier Matisse Julien, qui a remporté le sprint final.

Ce dernier a creusé son avance au classement général en remportant la course pour une troisième fois consécutive.

Il a devancé Charles Duquette (CC Boucherville-Vélo 2000) et Zachary Charbonneau (Espoirs de Laval Primeau Vélo) au fil d’arrivée.

Du côté féminin, deux coéquipières des Espoirs de Laval Primeau Vélo ont réussi le doublé. Pénélope Primeau et Coralie Lévesque se sont livré une chaude lutte jusqu’à la fin, mais c’est finalement Lévesque qui est montée sur la première marche du podium.

La troisième place est allée à Anne Flora Robert (Dynamiks de Contrecoeur).

Jonathan Hinse (ZVP-Opto reseau) a gagné la course de la coupe des jeunes chez les garçons et Agathe Beausejour (CC Boucherville- Vélo2000) chez les filles.