Promenade Samuel-de-Champlain : coup d’envoi des travaux de la phase III

Le premier ministre François Legault et le maire de Québec, Régis Labeaume, donneront mecredi après-midi le coup d’envoi aux travaux de la troisième et plus importante phase de la promenade Samuel-de-Champlain.

L’annonce est prévue à 14h au coin du boulevard Champlain et de la Côte de Sillery. La vice-première ministre et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, sera également présente.

Décrite comme étant « la plus ambitieuse » des portions de la promenade longeant le fleuve Saint-Laurent, la phase 3 avait fait l’objet d’une annonce sous le précédent gouvernement.

Le projet évalué à 171,1 M$ prévoyait alors un pôle balnéaire comprenant une place urbaine, un bassin de baignade et un miroir d'eau, en plus du déplacement d’une voie ferrée. La phase 3 doit s’étendre sur 2,5 km, entre les côtes de Sillery et Gilmour, et se diviser en trois stations, d’ouest en est : de Puiseaux, de la plage et de la voile.

Il était prévu que les travaux débutent en 2018, mais seuls des travaux préliminaires ont été réalisés depuis. Lors de l’étude des crédits budgétaires de la Capitale-Nationale, la ministre Guilbault avait annoncé que le début des travaux était « imminent ».

Aux dernières nouvelles, des 171,1 M$, il était prévu que 108,5 M$ seraient consentis par la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) par le biais du secteur Infrastructures sportives et communautaires du Plan québécois des infrastructures. Le ministère des Transports doit quant à lui y injecter 55 M$. Une subvention de 4 M$ de la Ville de Québec devait compléter le financement, en plus de 7,6 M$ provenant du remboursement des travaux municipaux gérés par la CCNQ.

M. Legault, Mme Guilbault et M. Labeaume termineront la soirée ensemble à l’occasion d’un match des Capitales de Québec, au stade municipal.