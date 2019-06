Séries internationales: Oublier le fiasco de l’an passé

QUÉBEC – Contrairement au flop des formations internationales de l’an dernier qui ont offert un spectacle lamentable sur le terrain, la qualité de l’équipe nationale cubaine et celle de la Ligue Shikoku Island, du Japon, est plutôt intéressante.

En 2018, l’équipe de la République dominicaine avait cumulé neuf défaites en autant de matchs et elle n’avait produit que 16 points contre 136 accordés. Et c’est sans parler du fait qu’elle avait tout bonnement décidé d’annuler le volet canadien de la tournée de la Ligue Canam. Les deux autres organisations de passage dans la ligue indépendante de baseball, Salina (3-15) et Hollywood (1-8), n’avaient guère fait meilleure impression.

«Les séries internationales de cette année vont donner une meilleure opposition que l’année passée, c’est indéniable. [L’équipe nationale cubaine] est composée de joueurs qui vont jouer aux Olympiques en 2020. Du côté des Japonais, c’est une organisation qui dégage quelque chose de spécial. Ils sont rapides et ils ne font pas d’erreurs. Ce sera certainement intéressant pour les partisans», a indiqué le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini, avant la rencontre de mardi soir.

Les organisations internationales présentaient toutes deux une fiche d’une victoire et deux défaites lundi soir.

Un lien spécial

Étant donné les liens étroits entre les autorités du baseball cubain et l’équipe des Capitales au fil des années, cette série est spéciale pour Québec et elle permet d’entretenir les relations entre les deux parties. C’est aussi une occasion en or pour les joueurs des Capitales, qui ont des origines au sein de l’île socialiste, d’affronter leurs compatriotes.

Repérage

Patrick Scalabrini ne cache pas que c’est une belle opportunité de faire un repérage des joueurs intéressants qui sont établis dans d’autres pays, comme il l’a déjà fait dans le passé.

«Je garde toujours un œil ouvert. Cependant, Cuba a une formation très jeune cette année et, habituellement, les athlètes qu’on vise sont plus vieux. Pour ce qui est des Japonais, ils ne semblent pas nécessairement désireux de s’installer en Amérique pour jouer au baseball.»

L’équipe nationale cubaine est en visite au Stade Canac jusqu’à jeudi. De son côté, la Ligue Shikoku Island sera de passage dans la Vieille Capitale du 28 au 30 juin prochain.