Une première pour Le Rucher

Le Centre de traitement des dépendances Le Rucher, qui propose une thérapie de 6 mois en 5 étapes aux personnes souffrant de problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme, présentera ce soir, à l’Impérial Bell de Québec, son tout premier spectacle-bénéfice. Plusieurs artistes très engagés, Sylvain Marcel, Pascale Picard, Étienne Drapeau, Taktika, Jordane, Mario Saint-Amand, entre autres, seront sur scène pour aider Le Rucher, l’un des seuls centres qui offrent un service aussi long pour permettre à ces personnes de réapprendre à vivre et à retrouver leurs ailes. Renseignements sur la page Facebook.

Hampton Inn à Beauport

Logisco a ajouté récemment une offre hôtelière dans un secteur dynamique de Beauport qui n’était pas desservi jusqu’à maintenant. Cet hôtel Hampton Inn & Suites by Hilton représente le deuxième hôtel en deux ans pour Logisco. Le nouvel hôtel de 88 chambres réparties sur 4 étages a accueilli ses premiers visiteurs le 6 juin. Sur la photo, de gauche à droite : Caroline Parent, vice-présidente de Logisco ; Natasha Desbiens, DG de l’hôtel ; Nancy Morin, coordonnatrice de l’hôtel ; Clara Parent, directrice adjointe de l’hôtel ; Sophie Poulin, gouvernante, Maryse Bourque, déléguée aux ventes et marketing des hôtels Hampton Inn de Logisco, et Michel Parent, président de Logisco.

Bénédiction de motos

La 2e bénédiction des motos au profit de la Fondation de La Maison d’Hélène, tenue le dimanche 26 mai en l’Église Saint-Mathieu de Montmagny par le chapitre Québec IV du club de motocyclistes Les Red Knights, a permis de remettre un peu plus de 6000 $. La Maison d’Hélène a pour mission d’accompagner les personnes âgées de 4 ans et plus dans les derniers moments de leur vie. Sur la photo, on aperçoit, entre autres, Serge Roy, responsable de la bénédiction, Éric Dorval, président d’honneur et propriétaire de Mazda Montmagny et de Maniac Moto, et Germain Couture, président des Red Knights chapitre Québec IV.

Trophée Jean Sawyer

L’équipe marketing du Phœnix de Sherbrooke (LHJMQ) a remporté, le 7 juin au Centre Vidéotron lors de la réception du commissaire de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, Gilles Courteau, le Trophée Jean Sawyer remis à l’équipe marketing de la 50e saison de la LHJMQ. Ce trophée est offert annuellement à l’organisation qui s’est le plus démarquée sur le plan marketing. Chicoutimi et Drummondville étaient parmi les finalistes. Sur la photo, Jean Sawyer, premier directeur marketing permanent d’une équipe de LHJMQ (Remparts de Québec - 1969), est entouré de Yanka Dumas, responsable communication, médias et événements, et de Charline Durand, directrice des opérations du Phœnix de Sherbrooke.

Anniversaires

David Côtes (photos jeune et moins jeune), chef relations gouvernementales pour le Québec pour Janssen, 60 ans... Pierre Turgeon, coordonnateur au développement des communications, Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), 58 ans... Martin St-Louis, ex-joueur de hockey de la LNH, 44 ans... Jean-Claude Poitras, designer de mode, 70 ans... Paul McCartney, auteur-compositeur et chanteur britannique, 77 ans.

Disparus

Le 18 juin 2018. Big Van Vader (photo), 63 ans, de son vrai nom Leon Allan White, ancien lutteur de la WWE et de la WCW... 2017. Tim Hague, 34 ans, ancien combattant canadien de l’UFC... 2014. Claire Martin, 100 ans, la doyenne des lettres québécoises et 1re femme à la radio de Québec... 2008. Yvon Langlois, 72 ans, cofondateur de Langlois Volkswagen et des Roulottes Langlois... 2007. Georges Thurston, 55 ans, alias Boule Noire... 1994. Roger LeBel, 71 ans, comédien québécois.