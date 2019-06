Veut-on la peau des Petits Chanteurs?

Si la chorale viennoise existe depuis plus de cinq siècles, celle de l’oratoire Saint-Joseph n’a que 63 ans. N’empêche qu’elle existe depuis presque aussi longtemps que l’OSM et le Rideau Vert, mais depuis plus longtemps que Les Grands Ballets canadiens ou l’Orchestre Métropolitain, des groupes qui ne sauraient disparaître sans soulever un tollé.

Depuis toujours, les Petits Chanteurs qu’on recrute en 2e année du primaire commencent leur 3e année dans un bâtiment de l’école Notre-Dame-des-Neiges, située à proximité de l’oratoire Saint-Joseph, chemin Queen-Mary. En plus de suivre le cursus régulier, les écoliers passent 15 heures par semaine à étudier le chant et à répéter.

En mars dernier, sans crier gare, la Commission scolaire a décidé qu’elle ne servirait plus de courroie de transmission pour cet argent. Madame Harel-Bourdon, c’est connu, défend l’école publique bec et ongles. Ayant hérité de l’obstination de parents militants – elle est la fille de Louise Harel, ex-ministre, et de feu Michel Bourdon, un ancien de la CSN –, Catherine Harel-Bourdon a décidé qu’elle ne veut plus être « complice » d’un accommodement qui donne l’impression qu’elle reconnaît l’existence des écoles privées.