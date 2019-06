DUMONT, Germain



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 15 juin 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Germain Dumont, époux de madame Laurette Bégin. Il était le fils de feu madame Maria Laflamme et de feu monsieur Adélard Dumont. Il demeurait à Lévis et autrefois de Lauzon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Céline Chabot), Danielle (Roger Gauthier), Édith et Julie; ses petits-enfants: Nicolas, Annie et Marie-Line Dumont, Jeanne, William et Juliette Trachy; ses quatre arrière-petits-enfants: Victor, Alice, Xavier et Simone; son frère André, ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Bégin, en plus de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 14 h 45.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. Sincères remerciements au personnel et aux bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à ce même organisme: téléphone: 418 903-6177, site web: www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.