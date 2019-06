CAOUETTE, Rita Gingras



À l'Hôpital Général de Québec, le 14 juin 2019, à l'aube de ses 88 ans, est décédée dame Rita Gingras, épouse de feu Monsieur Benoît Caouette. Née à Québec, le 19 juin 1931, elle était la fille de feu dame Marie-Anne Guérard et de feu monsieur Henri Gingras. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Madame Caouette laisse dans le deuil ses enfants: Richard, Gaëtan, Claude (Lucie Robitaille), Louise (Denis Lamontagne); ses petits-enfants: Mahée (Kim Girard), Jérémie, Julie, Virginie (Nelson Parent); son arrière- petite-fille Fédérica; son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs: Gaston (feu Ginette Boutet), Jean-Guy Racine (feu Madeleine); de la famille Caouette: Rachelle (feu François Cantin), Fernande Huot (feu Denary), Lilianne Boutet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Rita était également la sœur de: Lucille, Lucien, Wilfrid, Adrien (Jeannette Théberge), Ghyslaine et la belle-sœur de : Robert Caouette (Irène), Martine Caouette (Paul-Mathieu), Réjean Caouette, Lucille Caouette (André Perreault), tous décédés. La famille remercie chaleureusement tout le personnel de l'Hôpital Général de Québec qui ont pris soin de Rita pendant plus de 2 ans ainsi que madame Pauline Boutin et toute son équipe de bénévoles pour leur précieux dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, Site : www.fmcoeur.qc.ca, Tél. : 1-888-473-4636. Les funérailles sont sous la direction de