POIRIER, Antonin



À son domicile, le 11 juin 2019, entouré de l'amour de sa famille, à l'âge de 83 ans et 6 mois, est décédé monsieur Antonin Poirier, époux de feu dame Laurette Fournier et conjoint de madame Solange Caron. Il était le fils de feu monsieur Louis Poirier et de feu dame Annette Morneau. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale jeudi 20 juin 2019, de 19h à 22h et vendredi, jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Solange: ses enfants: Gaétan (Carole Marois), Brigitte, Gaston (Line Picard); ses petits-enfants: Simon Goulet (Cynthia Poirier), Valérie Goulet (Stéphane Cayen) et leur père Jean-Yves Goulet, Amélie Poirier (Matthew Binetti), Geneviève Poirier (Tristan Massé) et leur mère Sylvie Bélanger, Christina Poirier (Jonathan Lefrançois); ses arrière-petits-enfants: Jordan, Alycia et Élodie, les enfants de sa conjointe Solange: Martine Letendre (Patrick Landry) et Kathy Letendre, leurs enfants: Sandrine (Vincent Roy), Charlotte, Alice et Elliot. Il laisse également dans le deuil: son frère et ses sœurs de la famille Poirier, son beau-frère Julien Fournier, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caron, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(es). Un remerciement particulier au Dr Mario Gaudreau et au personnel de maintien à domicile du CLSC de Montmagny (inhalothérapeute, ergothérapeute et infirmiers(ères) pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la