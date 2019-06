Avant de déménager, planifiez bien votre assurance habitation

Vous déménagez ? Vos primes d’assurance pourraient augmenter... ou baisser !

Contactez votre assureur avant de déménager. Pourquoi ? Parce que votre nouvelle adresse signifie pour lui un risque différent. Vous avez changé de quartier ? Vous êtes passé de la banlieue à la ville ? Ou vice-versa ? Vous avez un nouveau colocataire ? Vous êtes désormais en couple ? Votre nouvelle flamme a des enfants ? Ça se répercute sur vos couvertures habitation, automobile et responsabilité civile.

En assurance habitation, 98 % à 99 % des propriétaires sont assurés, contre 63 % des locataires. Pourtant, l’assurance locataire coûte en moyenne 281 $ par année, selon le Bureau d’assurance du Canada (BAC).

En assurance automobile, la prime varie aussi selon la localisation et l’usage de la voiture. Vous pouvez désormais prendre le transport en commun pour travailler ? Votre coût d’assurance pourrait baisser.

La prime moyenne de 2017 en assurance auto, pour une voiture de tourisme, incluant les dommages matériels, s’élevait à 564 $, selon le BAC. Six assurés sur dix choisissent une couverture en assurance responsabilité civile de un à deux millions $.

Inventaire de vos biens

Tant qu’à déménager, aussi bien faire l’inventaire de vos biens. Prenez votre téléphone et photographiez vos meubles et vos plus précieuses possessions. Numérisez vos factures et stockez photos et documents sur votre nuage.

Le BAC offre une matrice gratuite d’inventaire en ligne (sur le site web infoassurance.ca) qui vous permettra de rapidement estimer la valeur de chacun des articles au coût de remplacement d’aujourd’hui, taxes incluses (pratique si vous avez perdu vos factures). Certains objets les plus courants sont préinscrits.

Tous les calculs se font automatiquement et vous pouvez faire des changements à loisir. Vous pouvez aussi utiliser une application pour téléphone (Inventaire de la Maison, MyStuff, Sortly, Memento Database, Nest Egg, Magic Inventory...). Faites le tour de chaque pièce, garage inclus, et consignez tout. Même vos ustensiles ! Profitez-en pour faire estimer vos œuvres d’art par un commissaire-priseur, si vous soupçonnez une valeur de plus de 5000 $.

L’exercice vous permettra de fixer la valeur réelle de vos biens... et celle de votre assurance (et planifier plus facilement votre succession). Attendez-vous à des surprises...

Valeurs des biens

Attention : en assurance habitation, les contrats prévoient un plafond quant à la valeur de certains biens (infos sur infoassurance.ca, section assurance habitation) : bijoux, œuvres d’art, vélos, animaux, métaux précieux en lingots, collections, équipement de bureau pour travailleur à domicile, bijoux, fourrures, DVD, CD. Dans ce cas, vous devez demander un montant d’assurance plus élevé, la prime étant ajustée en conséquence.

Avant de déménager, profitez-en pour vendre vos possessions inutiles. Personnellement, quand ça n’a pas servi depuis un an, je donne ou j’affiche sur kijiji.

Conseils