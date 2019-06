Des rats qui dérangent à Saguenay

SAGUENAY – Des citoyens de Saguenay dénoncent la présence de nombreux rats dans leur quartier de l’arrondissement de Jonquière.

Au cours des derniers mois, des résidents de la rue Saint-Léandre ont vu, à plusieurs reprises, des rats sur leur terrain.

«En arrière où j’habite, ils se tiennent autour de la mangeoire à oiseaux», a raconté mercredi Richard Fraser en entrevue à TVA Nouvelles.

«Comme je reste dans le sous-sol, je n’ouvre pas les fenêtres parce que j’ai peur qu'ils entrent, a-t-il poursuivi.

«J’en ai vu quatre ou cinq dans les deux derniers mois, a ajouté un autre résident du secteur, Fernand Lavoie. J’ai peur de ça, moi, les rats.»

Un peu plus loin dans le même quartier, sur la rue Notre-Dame, une citoyenne a confirmé à TVA Nouvelles que son conjoint a capturé une douzaine de rats en seulement deux semaines sur leur terrain l’hiver dernier. Cependant, à cet endroit, la Ville est intervenue pour régler le problème.

La Ville de Saguenay confirme avoir reçu des signalements à cet effet récemment. Un exterminateur se rendra sur place dans les prochains jours.

«[Jeudi], il y a des inspecteurs qui vont aller voir, a déclaré le conseiller municipal du secteur, Michel Thiffault. Chaque année, on installe 1000 briques de poison dans la Ville, dans ce qu’on appelle les regards d’égout. On en met 400 à Jonquière, 400 à Chicoutimi et 200 à La Baie. Et c’est très efficace.»

Pour ce qui est de l'infestation de rats au centre-ville de l'arrondissement de Chicoutimi, dénoncé par des citoyens au début du mois de mai, la Ville confirme que l'exterminateur est passé et que le problème est réglé.