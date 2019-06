DESCHÊNES, Lorraine Dufresne



À la résidence "Les Jardins Lebourgneuf", le 4 juin 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Lorraine Dufresne, épouse de monsieur Yves Deschênes, fille de feu monsieur Georges Dufresne et de feu dame Marie-Alice Gagné. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 21 juin 2019 de 13 h 30 à 16 h 30 et de 18 h 30 à 21 h.La famille sera présente 1 heure avant pour recevoir les condoléances. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint monsieur Yves Deschênes; ses enfants: Maryse Deschênes et Laurier Deschênes (Brigitte Dion); ses petits-enfants: Maxime Munger, Mathieu et Ève-Marie Deschênes; ses frères et sœurs: feu Jacqueline (feu Fernand Lavoie), feu Étiennette (feu Édouard Dufour), Lucette (Laurent Fournier), feu Candide (feu Réal Pilote), feu André, Jean-Marc (Louisette Gagnon), feu Germaine (feu Jean-Marie Villeneuve) et feu Fernand ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence " Les Jardins Lebourgneuf " pour l'attention, la tendresse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC) G1S 3G3, tél. : 418 527-4294.