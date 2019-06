Football scolaire: Christopher Auger se joint à l’Arsenal

Christopher Auger est le nouveau responsable du programme de football de l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis.

Auger dirigera également la formation juvénile Division 1. Adjoint avec le Rouge et Or de l’Université Laval pendant six ans, Auger était à l’écart du football depuis deux saisons. « C’est un emploi de rêve pour moi, a-t-il affirmé. Je suis très content. Quand j’ai vu que le poste était ouvert en raison du départ de Pepe (Francesco Pepe Esposito), j’ai sauté sur l’occasion.

« Le football m’a beaucoup manqué, tout comme le coaching, poursuit Auger. Comme coach, tu as un impact direct sur le développement des jeunes et c’est un aspect qui m’allume énormément. »

Si Esposito est parti parce que l’aspect administratif occupait une trop grande place comparativement au football, Auger n’est pas inquiet. « Mon travail de directeur général du club de gymnastique Gymnamic m’a bien préparé, a-t-il indiqué. Ce fut un excellent tremplin. Je vais trouver mon compte dans la planification du développement des jeunes. Oui, l’aspect administratif occupe une place importante, mais je vais aussi pouvoir coacher. En plus du poste d’entraîneur-chef, je vais aussi coacher une position qui reste à déterminer selon les besoins de l’équipe. »

Gestion d’horaires

Auger assure qu’il est maintenant en parfaite santé, lui qui avait quitté le Rouge et Or parce qu’il souffrait de la maladie de Crohn. « C’est con à dire, mais c’est la meilleure chose qui pouvait m’arriver, a-t-il confié. J’ai eu une prise de conscience. Je gère beaucoup mieux mon horaire et je délègue plus. Comme Glen [Constantin] à Laval, je veux m’entourer de coordonnateurs forts qui vont me challenger et qui vont nous permettre d’avoir une meilleure équipe. »

Ancien des Condors de Saint-Jean-Eudes où il a également travaillé comme entraîneur pendant quelques années, Auger est conscient que la compétition est féroce dans la région. « Le Séminaire Saint-François et Saint-Jean-Eudes sont des programmes dominants à l’échelle provinciale, a-t-il reconnu. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais j’ai bon espoir de ramener l’Arsenal parmi les meilleurs programmes. »

Auger commencera dans ses nouvelles fonctions le 7 août.