Justin Trudeau à Washington pour rencontrer Trump

WASHINGTON D.C. – Le premier ministre Justin Trudeau s’est envolé pour Washington, mercredi soir, en vue de sa rencontre de jeudi avec le président américain Donald Trump.

«Je viens d'arriver à Washington D.C. – beaucoup de travail à faire avec le [président] sur le commerce, la ratification du nouvel ALENA et la création d’un plus grand nombre d'emplois et d’opportunités pour la classe moyenne et les entreprises des deux côtés de la frontière», a partagé le chef canadien sur Twitter.

La question des tensions avec la Chine et de la détention dans ce pays de deux Canadiens soupçonnés par Pékin d’espionnage, Michael Kovrig et Michael Spavor, figurera certainement au menu des discussions. Le dossier Huawei, également lié à la Chine, au Canada et aux États-Unis, devrait être évoqué.

Rappelons que les relations entre Justin Trudeau et le bouillant occupant de la Maison-Blanche ne sont pas toujours au beau fixe. Lors du sommet du G7 qui s’est tenu dans Charlevoix, en juin 2018, Donald Trump avait accusé, sur Twitter, Justin Trudeau d’être «malhonnête et faible» après avoir d’abord appuyé le communiqué final du sommet économique entre les grandes puissances mondiales.

Les relations ont semblé prendre du mieux depuis l’entente de principe sur le nouvel accord économique nord-américain et depuis la récente visite du vice-président américain Mike Pence à Ottawa.