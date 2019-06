Kaitlyn Weaver et Andrew Poje prennent une pause

Le duo ontarien composé de Kaitlyn Weaver et Andrew Poje, qui a remporté à trois reprises les Championnats canadiens de danse sur glace, a décidé de cesser temporairement la compétition.

Weaver, 30 ans, et Poje, 32 ans, seront ainsi absents des événements du Grand Prix ISU, l’automne prochain. Ils profiteront plutôt d’une pause pour évaluer leurs projets futurs.

Les patineurs feront «une mise à jour sur leur carrière plus tard durant la saison», a-t-on précisé dans un communiqué transmis par Patinage Canada.

L’équipe composée de Weaver et Poje concourt pour le Canada, sur la scène internationale, depuis 2006 et a participé à deux Jeux olympiques d’hiver (2014, 2018). Le duo a aussi déjà remporté trois médailles lors des Championnats du monde, soit l’argent en 2014 et le bronze en 2015 et 2018.