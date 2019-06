La famille Duceppe songe à porter plainte à la police

Le 20 janvier dernier, la mère de Gilles Duceppe est morte après être restée six heures dans un froid glacial à la suite d’une série d’erreurs commises par la résidence pour personnes âgées où elle habitait. M me Rowley Hotte était sortie de l’immeuble après qu’une alarme d’incendie ait retenti.

Me Cloutier avait indiqué mardi que les révélations du coroner « méritent une réflexion » quant à la possibilité qu’ait été commise une négligence criminelle.

« La négligence criminelle, c’est une des dispositions du Code criminel qui est la plus difficile à obtenir », a indiqué au Journal l’ex-juge Nicole Gibeault.

« Il faut que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) puisse prouver que [le comportement de la personne révèle] un écart marqué [comparativement à celui] d’une personne raisonnable », a-t-elle ajouté.

Ce cas est d’autant plus complexe, soutient M me Gibeault, que plusieurs personnes ont commis des erreurs cette nuit-là.

« On a trois ou quatre personnes qui ont dormi sur la switch. Alors qui on pointe du doigt [pour la mort de Mme Rowley Hotte] ? » a-t-elle demandé.