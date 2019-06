Le contrat de Corey Perry racheté par les Ducks

Décision difficile pour le directeur général Bob Murray : les Ducks d’Anaheim ont confirmé le rachat du contrat de l’attaquant Corey Perry, mercredi.

Le nom du vétéran de 34 ans ne sera toutefois pas placé au ballottage en raison de sa clause de non-échange. Conséquemment, Perry pourra plutôt offrir ses services à l’organisation de son choix. Il devait toucher 8,625 millions $ lors de chacune des deux prochaines années en vertu d’un pacte de huit ans et de 69 M $ signé en 2013.

«C’est une des décisions les plus difficiles que j’ai eu à prendre pendant mes 44 ans de carrière dans la Ligue nationale de hockey [LNH], a reconnu Murray, dans un communiqué. Corey a tout donné à cette organisation pendant 14 ans. Il n’a jamais abandonné devant ses adversaires. Même s’il était un marqueur naturel, son désir de gagner était sa plus grande qualité.

«Nous remercions Corey pour tout ce qu’il a fait pour les Ducks, a-t-il poursuivi. Peu importe ce qu’il décide de faire dans le futur, lui, sa femme, Blakeny, et son fils, Griffin, feront toujours partie de la famille des Ducks.»

À la suite de son rachat, Perry comptera sur la masse salariale des Ducks pour les quatre prochaines saisons, dont 2,625 M $ en 2019-2020.

Longue absence

Perry a évolué uniquement à Anaheim depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey en 2005-2006. La saison dernière, il a manqué plusieurs mois d’activités à la suite d’une opération visant à traiter une déchirure du ménisque. En 31 matchs, il a récolté six buts et quatre mentions d’aide pour 10 points.

Le gagnant des trophées Hart et Maurice-Richard en 2010-2011 a remporté la coupe Stanley au printemps 2007. En carrière, il a amassé 776 points, dont 372 filets, en 988 rencontres du calendrier régulier.

«C’est une journée difficile, mais nous voulons souligner la carrière extraordinaire de Corey avec les Ducks, ont indiqué les propriétaires de l’équipe, Henry et Susan Samueli. C’est lui qui a joué le plus de matchs dans l’histoire des Ducks en plus d’être le seul récipiendaire du trophée Hart de l’organisation.»

«Nous considérons que la carrière de Corey est digne d’une place au Temple de la renommée», ont-ils ajouté.

Le plus de matchs joués en saison régulière dans l’uniforme des Ducks d’Anaheim :

1 - Corey Perry - 988

2 - Ryan Getzlaf - 984

3 - Teemu Selanne - 966

4 - Cam Fowler - 620

5 - Steve Rucchin - 616