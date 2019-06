Le déficit d’entretien se creuse

Les données officielles les plus récentes tendent à lui donner raison. Selon le dernier bilan de l’état des structures et des chaussées sous la responsabilité du MTQ, la moitié des infrastructures sont en « mauvais » ou « très mauvais » état.

Il se crée donc une sorte de cercle vicieux : plus on essaie de rattraper notre retard d’entretien sur nos routes les plus endommagées, moins on prend soin de celles qui sont en bon état.